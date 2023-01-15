Мама, сестра, бабушка были в доме: история дочери героев "Азовстали", которая ждет новостей из Днепра

Россия 14 января нанесла террористический удар по многоэтажке в Днепре. Русана Бабкина – дочь героев "Азовстали" – ждет сообщений из Днепра, потому что в доме находились ее мама, сестра и бабушка.

Русана рассказала, что ее родные были в том же подъезде, в который попала российская ракета. Пока они считаются пропавшими без вести.

Заметьте Чудом уцелела на клочке кухни: защитник примчался к маме в Днепр из-под Бахмута.

Еще в 15:07 14 января Русана говорила с мамой по телефону. В этот день она должна была быть на службе (ВСУ). В то же время осталась дома из-за острого респираторного заболевания. Сестра Русаны наводила порядок в квартире, а бабушка – только закончила жарить чебуреки.

Телефонный разговор длился 2 минуты и 5 секунд. Больше на связь родные Русаны не выходили.

"Я хочу, чтобы это знали"

Русана рассказала свою историю, потому что хочет, чтобы это знали. Ее мама и папа 24 февраля 2022 года пошли защищать Дом в ряды ВСУ и ТРО Мариуполя. Родители девушки были на "Азовстали" и вышли оттуда 15 мая по приказу, сложив оружие.

Мама Русаны вернулась домой 17 октября 2022 года в рамках "женского обмена пленными". Папа – до сих пор в российском плену.

Сестра Русаны уехала из Харькова 5 марта. Девушка, стоя, ехала в плацкартном вагоне поезда Харьков – Днепр, теряя сознание от усталости.

Я с бабушкой, на чудом уцелевшем автомобиле 20 марта 2022 года выехала через Новую Ялту в Днепр, где 21 марта встретилась, наконец, с сестрой,

– сообщила Русана.

Важно! Счета для помощи Русане:

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Террористический удар по дому в Днепре – главное