Серия взрывов в Харькове прогремела около 15 часов. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала на месте удара в Основянском районе и поделилась щемящими кадрами.

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Последствия российского авиаудара по Харькову

По предварительной информации, россияне атаковали Харьков авиабомбами типа УМПБ Д-30. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, запускал враг авиабомбы с территории Белгородской области.

Центр Харькова после авиаудара: смотрите видео

Один из снарядов попал в многоэтажку. Спасатели прибыли на место удара и начали разбор завалов. На эксклюзивных кадрах 24 Канала видно, что конструкция дома серьезно повреждена, а перекрытия между этажами разрушены.



Дом в центре Харькова после атаки / Фото Анна Черненко



Масштабы разрушений в Харькове / Фото Анна Черненко



Перекрытие между этажами разрушено / Фото Анна Черненко



Дом в Харькове после попадания авиабомбы / Фото Анна Черненко

Корреспондентке 24 Канала удалось побывать в одной из квартир дома, в который попала российская авиабомба. К счастью, женщина, которая жила в этой квартире, не получила серьезных ранений.

Квартиры после вражеской атаки / Фото Анны Черненко для 24 Канала

83-летняя Светлана Петровна шла на кухню, когда прогремел взрыв. Женщина получила ранения конечностей, но ее жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Женщина рассказала об авиаударе: смотрите видео

Квартира Светланы Петровны после авиаудара: смотрите видео

Сейчас продолжается разбор завалов. Поисково-спасательная операция осложнилась тем, что произошел аварийный обвал конструкций, однако спасатели продолжают работать.

Поврежден не только дом, но и машины которые были припаркованы рядом.



Машины, которые были припаркованы рядом с домом / Фото Анна Черненко

Последствия жуткого удара по Харькову / Фото Анна Черненко

Дом в Харькове после попадания авиабомбы: смотрите видео

После попадания местами в доме вспыхнули пожары. Спасатели оперативно ликвидируют возгорание.

Возгорание в доме после попадания: смотрите видео

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки: смотрите видео

Люди самостоятельно также ликвидируют последствия атаки. Кто-то разбирает завалы, другие – убирают стекло.

Харьковчане ликвидируют последствия атаки: смотрите видео

Тротуары в Харькове засеяны стеклом после взрыва: смотрите видео

Харьковчане убирают последствия вражеского авиаудара: смотрите видео

Возле дома продолжают работать спасатели. Сейчас спасательно-поисковая операция продолжается.

Дом в Харькове после авиаудара: смотрите видео

В результате взрыва пострадал не только дом: смотрите видео

Люди выносят уцелевшие вещи после атаки: смотрите видео

К сожалению, количество пострадавших постоянно растет. По состоянию на 18:45 известно о 38 пострадавших и 3 погибших.