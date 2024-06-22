По словам главы ОВА Олега Синегубова, было прямое попадание одного из вражеских КАБов в жилой дом. 24 Канал показывает жуткие кадры разрушенной квартиры пораженного дома.

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Страшный вид изнутри

Днем около 15:10 россияне нанесли удары бомбами по Харькову. Позже в ОВА уточнили, что враг выпустил по меньшей мере четыре мощных снаряда УМПБ Д-30 с территории Белгородской области.

По словам мэра города Терехова, одна бомба попала в пятиэтажный дом, а остальные три ударили по производственному предприятию.

В пятиэтажке погибло 2 человека, несколько десятков получили ранения, еще один человек погиб на предприятии. Количество пострадавших постоянно увеличивается. По состоянию на 18:30 власти сообщали о 38 раненых. В частности, глава ОГА Синегубов уточнял, что по меньшей мере 16 человек госпитализированы, 4 из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, Синегубов уверен, что противник намеренно целился именно по гражданским, ведь вблизи мест попаданий нет никаких объектов, которые имели бы военное значение, зато расположен всегда переполненный автовокзал.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко зафиксировала последствия прилета бомбы по жилому дому, в частности она показала, как выглядит одна из разрушенных квартир.

Что осталось от квартиры в Харькове / Фото Анна Черненко для 24 Канала