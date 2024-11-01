Немало людей пострадало от российской атаки. Некоторые остались без ничего, ведь все вещи остались в разрушенных квартирах. Подробнее об обстреле Харькова и его последствиях рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Ужасные последствия удара по Харькову

В течение фактического всего дня продолжалась спасательная операция на месте разбитой многоэтажки на Салтовке. В течение 19,5 часа на месте поражения поочередно работали спасатели, правоохранители, психологи и волонтеры.

Всего в результате российской атаки пострадало 36 человек. 10 человек по состоянию на утро 1 ноября находятся в больнице, среди них – 11-летний мальчик. Три человека, к сожалению погибли. Первым под завалами нашли 12-летнего парня Марка. Также жертвами террористического удара стали 29-летний мужчина и 15-летний парень Борис. Отец и мать Бориса были ранены, их деблокировали из-под завалов. Тетя парня не отходила от дома, пока его искали.

Я из седьмого подъезда шестой этаж. Культурных слов больше нет. Я не знаю, что с моим жильем, какие там повреждения. У меня нет ничего – сумка, документы – и все. Другие вещи остались в квартире,

– рассказала Юлия Михайлюк, жительница разрушенного дома.

Представитель прокуратуры Харьковщины сообщил, что разбор завалов был очень сложным. Первые пять этажей обвалились. На самом месте обвала тяжелые плиты фактически висели в воздухе, из-за чего проводить спасательную операцию было сложно. Была угроза для жизни людей.

Когда же спасательная операция завершилась, к осмотру дома возьмутся эксперты. Они должны сказать, насколько сильно повреждены верхние этажи, ведь сообщали об угрозе обвала.

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Стоит добавить, что коммунальные службы смогли подать в часть неповрежденных подъездов свет. Некоторые люди вернулись в свои дома, несмотря на существенные повреждения.