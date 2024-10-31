Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Игоря Терехова. Напомним, россияне запустили по городу ФАБ-500 из УМПК.

Смотрите также "Гул, свист и страшный удар": момент удара авиабомбой по Харькову попал на видео

Количество жертв в Харькове возросло

Определили место, где под завалами находится тело еще одного погибшего от бомб россиян ребенка. Идут работы по его деблокированию,

– сообщил Терехов в 14:07 31 октября.

Уже через 10 минут глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что из-под завалов разрушенной части 9-этажки деблокировали тело 15-летнего парня без признаков жизни.

"Таким образом до 3 человек возросло количество погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке города. Еще 36 человек пострадали", – сообщает ГСЧС.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь.

Напомним, россияне нанесли удар КАБом по Харькову около 22:51 30 октября. Авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажами девятиэтажного жилого дома. Повреждены соседние многоэтажки, по меньшей мере 20 авто.