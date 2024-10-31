Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Ігоря Терехова. Нагадаємо, росіяни запустили по місту ФАБ-500 з УМПК.

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Кількість жертв у Харкові зросла

Визначили місце, де під завалами знаходиться тіло ще однієї загиблої від бомб росіян дитини. Йдуть роботи по його деблокуванню,

– повідомив Терехов о 14:07 31 жовтня.

Вже за 10 хвилин очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що з-під завалів зруйнованої частини 9-поверхівки деблокували тіло 15-річного хлопця без ознак життя.

"Таким чином до 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці міста. Ще 36 людей постраждали", – повідомляє ДСНС.

Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що поліцейські отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на звʼязок.

Нагадаємо, росіяни завдали удару КАБом по Харкову близько 22:51 30 жовтня. Авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхами дев'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки, щонайменше 20 авто.