Моторошні кадри опублікував керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов. Внаслідок влучання було зруйновано 4 житлових будинки, ще понад 50 зазнали пошкоджень.

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Момент влучання у Харкові зафіксували камери

За словами Сергія Болвінова, влучання півтонної авіабомби по звичайній вулиці зафіксувала камера спостереження.

Поруч – лише житлові будинки, жодного військового або техніки. Це Основ'янський район, саме тут від російської атаки загинули четверо цивільних, люди спали у власних оселях та загинули миттєво,

– написав він.

Раніше повідомлялось, що 3 людей перебували в одному будинку, а ще 1 літня жінка, їй було понад 80 років – в іншому. Одну з загиблих криміналісти мають ідентифікувати за допомогою експертизи ДНК, оскільки влучання прийшлося прямо в приватний будинок.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Росіяни атакували Основ'янський район Харкова: дивіться відео

До слова, ввечері 28 жовтня російські війська також завдали удару по центру Харкова. Зокрема внаслідок атаки постраждала будівля Держпрому – пам'ятка ЮНЕСКО та символ міста.