Чимало людей постраждало від російської атаки. Дехто залишився без нічого, адже всі речі залишилися у зруйнованих квартирах. Детальніше про обстріл Харкова та його наслідки розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Жахливі наслідки удару по Харкову

Впродовж фактичного усього дня тривала рятувальна операція на місці розбитої багатоповерхівки на Салтівці. Протягом 19,5 годин на місці ураження почергово працювали рятувальники, правоохоронці, психологи та волонтери.

Загалом внаслідок російської атаки постраждало 36 людей. 10 людей станом на ранок 1 листопада перебувають у лікарні, серед них – 11-річний хлопчик. Троє осіб, на жаль загинуло. Першим під завалами знайшли 12-річного хлопця Марка. Також жертвами терористичного удару стали 29-річний чоловік та 15-річний хлопець Борис. Батько і мати Бориса були поранені, їх деблокували з-під завалів. Тітка хлопця не відходила від будинку, поки його шукали.

Я з сьомого під'їзду шостий поверх. Культурних слів більше немає. Я не знаю, що з моїм житлом, які там пошкодження. У мене немає нічого – сумка, документи – і все. Інші речі залишились у квартирі,

– розповіла Юлія Михайлюк, мешканка зруйнованого будинку.

Речник прокуратури Харківщини повідомив, що розбір завалів був дуже складним. Перші п'ять поверхів обвалилися. На самому місці обвалу важкі плити фактично висіли у повітрі, через що проводити рятувальну операцію було складно. Була загроза для життя людей.

Коли ж рятувальна операція завершилась, до огляду будинку візьмуться експерти. Вони мають сказати, наскільки сильно пошкоджені верхні поверхи, адже повідомляли про загрозу обвалу.

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Варто додати, що комунальні служби змогли подати у частину непошкоджених під'їздів світло. Деякі люди повернулися до своїх помешкань, попри суттєві пошкодження.