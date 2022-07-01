Удар по дому в Одесской области: 10 погибших, один подъезд разрушен

Россияне в ночь на 1 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Было попадание в жилой дом, где сейчас полностью разрушен подъезд. Уже известно о 10 погибших в результате этого.

Еще одна ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Запуск совершили самолеты стратегической авиации России со стороны Черного моря.

Ранее В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги

Сколько раненых в атакованной многоэтажке

Оперативное командование "Юг" сообщило, что "прилет" был в 9-этажке. Сразу начался пожар в пристроенном к дому магазине. Сначала сообщалось, что количество погибших меньше. Помощь медиков сразу понадобилась 7 людям, среди которых 3 ребенка.

Этот обстрел в эфире Национального телемарафона прокомментировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он сказал, что по состоянию на 3 часа ночи служащие ГСЧС продолжают работать на месте ударов. Они ведут поисково-спасательные работы. "Надеемся, что все люди, которые находятся под завалами, остаются живыми... Надеюсь, цифра погибших и раненых не изменится. Хотя понимаем реалии", – отметил представитель ОВА.

Что известно об ударе по Белгород-Днестровскому району

Относительно атаки по базе отдыха, пока неизвестно, есть ли там пострадавшие. Однако в Белгороде-Днестровском районе пожара не было. Спасатели там тоже начали разбирать завалы. Все детали пообещали сообщить позже.

Известно, каким типом ракет ударили

Представитель ОВА сказал, что сейчас военная разведка устанавливает, какие именно модели ракет нанесли удары. Но уже известно, что это были советские тяжелые боеприпасы типа "Х". Взрывная волна в одном из случаев действительно была очень мощной. Ею выбило окно с рамами в соседнем доме.



Момент, когда выбило окна в соседнем доме / Скриншот с видео

Призвали не работать на врага

В соцсетях пишут, что удар по многоквартирному дому произошел в одном из курортных поселков области. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Продолжается спасательная операция. Понимаю, что все уже написали, скорректировали вражеский удар. Надеюсь, что сегодня (повторных – 24 канал) ударов не будет,

– подытожил Братчук.

Он отметил, что публикация локации и фото мест попадания является информационным мародерством. Однако это уже в течение часа сделали сразу несколько местных телеграмм-каналов.

Неделей ранее – нанесли массовый ракетный удар по Югу: смотрите видео