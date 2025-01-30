В результате вражеского удара погибли 3 супружеские пары, среди них – Светлана Левицкая (Зенова) и Александр Левицкий, родители музыкантки Ники Зеновой. Об этом она сообщила в Facebook, передает 24 Канал.

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Что известно о жертвах атаки

Талантливая музыкантка, моя дорогая подруга сегодня потеряла родных и жилье. Это дом родителей Ники в Сумах, в который попал "Шахед" сегодня ночью. Родные погибли, от жилья осталась дыра,

– написала Марина Бродовская, подруга Ники.

Российский "Шахед" повредил окна и стены многоэтажки с шестого по второй этажи, разрушив 9 квартир и 12 балконов.

Аварийно-спасательные работы уже завершены, разбор завалов продолжался 19 часов. Известно о 9 погибших, еще 13 человек ранены, в частности 8-летняя девочка и 17-летний парень. Спасатели эвакуировали 118 человек.