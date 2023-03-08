Екатерина подробно рассказала о нахождении под завалами. Женщина не понимала, как спасатели смогут ее достать из-под завалов.

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Спасенная девушка рассказала о нахождении под завалами в Запорожье

В момент ракетного удара Екатерина спала, но проснулась, увидела вспышку и что нет окон. Она смогла перейти в коридор, где находилась, пока ее не достали спасатели. Тогда же работники ГСЧС спрашивали у девушки, где она сидит, что видит перед собой и в какой комнате до этого была.

Они начали рыть завалы и светили на меня. Потом предложили взять меня на руки, чтобы вынести. Но я шла нормально и сама спустилась,

– рассказала Екатерина.

По словам девушки, все это время спасатели держали ее под руки и поддерживали.

"Я не представляла, как вообще ко мне смогут добраться и помочь мне", – отметила жительница разрушенного дома.

Екатерина рассказала о спасении: смотрите видео

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