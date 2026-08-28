Массированный удар по Донецку: какие ракеты могли быть запущены по командному пункту россиян

Силы обороны Украины в районе Донецка атаковали ракетами воздушного базирования основной и запасной командный пункт противника. Для поражения объектов исключительной ценности, вероятно, была задействована номенклатура современных дальнобойных средств.

Таке мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defence Express Иван Киричевский. Он отметил, что во время атаки на Донецк враг получил сокрушительный удар по своим управленческим структурам. Целью стали командные пункты 51-й армии России, которая является основой наступательной группировки оккупантов на Донбассе.

Какое оружие могло быть применено против командного пункта

Военнослужащий отметил, что из-за высокого уровня защищенности объекта Силы обороны Украины могли применить широкий спектр имеющегося высокоточного вооружения. Для пробивания подземных укрытий и преодоления плотной противовоздушной обороны врага потребовался массированный комбинированный удар.

По моему субъективному мнению, туда, вероятно, летело все, что только может лететь. И те самые "Фламинго", и соответствующие партии Storm Shadow, и американские реактивные УАБ, или специально созданные для нас ракеты AGM-188,

– считает Киричевский.

Почему этот удар имеет большое значение

Объект во временно оккупированном Донецке имел критическое значение для управления российскими войсками. 51-я армия России, как пояснил эксперт по вооружениям Defence Express, сформирована на базе бывшего 2-го армейского корпуса так называемой "ДНР", который играет ведущую роль в попытках продвижения захватчиков в Донецкой области.

Речь идет не просто о каком-то абстрактном командном пункте, а о заглубленном подземном объекте 51-й армии – ее основном и запасном пунктах. Это объект такой ценности, на который не жалко потратить все имеющееся вооружение,

– подчеркнул Киричевский.

Военнослужащий подытожил, что поражение штаба оккупантов произошло параллельно с важными преобразованиями. Он напомнил, что президент Зеленский объявил об изменениях в системе обороны Донецкой области.

Подробности об атаке на вражеский объект в Донецке: смотрите видео