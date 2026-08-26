Об этом сообщают местные группы в социальных сетях, а также телеграм-канал Exilenova+.
Каковы последствия ракетного удара по Донецку?
По данным СМИ, по городу прилетело не менее 13 "неизвестных" ракет. На кадрах, распространенных в сети, видно сильное задымление.
Донецк после ракетного удара / Фото из соцсети
Есть предположение, что ракеты могли разгромить командный пункт российской 51 общевойсковой армии, действующей на Донецком направлении.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Последствия ударов по Донецку: смотрите видео
Сильный дым в оккупированном городе после прилетов: смотрите видео
Момент удара по Донецку: смотрите видео
Местные паблики предполагают, что по оккупированному городу ударили ракетами "Фламинго".
Напомним, что 25 августа и в ночь на 26 августа украинские военные нанесли удары по важным военным объектам России. Во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию "Каста", ремонтную базу и ретранслятор для управления дронами "Герань" и "Гербера". В Луганске под удар попал обучающий центр операторов БПЛА.
Также украинские силы уничтожили склады с топливом, материально-техническими средствами и боеприпасами в Луганской, Донецкой и Крыму.
К слову, в ночь на 26 августа Силы обороны атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области России. Этот НПЗ является одним из самых больших в России и может перерабатывать около 17 миллионов тонн нефти в год.