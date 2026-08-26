Об этом сообщают местные группы в социальных сетях, а также телеграм-канал Exilenova+.

Каковы последствия ракетного удара по Донецку?

По данным СМИ, по городу прилетело не менее 13 "неизвестных" ракет. На кадрах, распространенных в сети, видно сильное задымление.

Донецк после ракетного удара / Фото из соцсети

Есть предположение, что ракеты могли разгромить командный пункт российской 51 общевойсковой армии, действующей на Донецком направлении.

Последствия ударов по Донецку: смотрите видео

Сильный дым в оккупированном городе после прилетов: смотрите видео

Момент удара по Донецку: смотрите видео

Местные паблики предполагают, что по оккупированному городу ударили ракетами "Фламинго".

Напомним, что 25 августа и в ночь на 26 августа украинские военные нанесли удары по важным военным объектам России. Во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию ​​"Каста", ремонтную базу и ретранслятор для управления дронами "Герань" и "Гербера". В Луганске под удар попал обучающий центр операторов БПЛА.

Также украинские силы уничтожили склады с топливом, материально-техническими средствами и боеприпасами в Луганской, Донецкой и Крыму.

К слову, в ночь на 26 августа Силы обороны атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области России. Этот НПЗ является одним из самых больших в России и может перерабатывать около 17 миллионов тонн нефти в год.