Про це повідомляють місцеві пабліки, а також телеграм-канал Exilenova+.
Які наслідки ракетного удару по Донецьку?
За даними ЗМІ, у місті сталося щонайменше 13 прильотів "невідомих" ракет. На кадрах, поширених у мережі, можна побачити сильне задимлення.
Донецьк після ракетного удару / Фото з соцмережі
Є припущення, що ракети могли розгромити командний пункт російської 51-ої загальновійськової армії, яка діє на Донецькому напрямку.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наслідки ударів по Донецьку: дивіться відео
Сильний дим в окупованому місті після прильотів: дивіться відео
Момент удару по Донецьку: дивіться відео
Місцеві пабліки припускають, що по окупованому місту вдарили ракетами "Фламінго".
Нагадаємо, що 25 серпня та в ніч проти 26 серпня українські військові завдали ударів по важливих військових об'єктах Росії.
У тимчасово окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію "Каста", ремонтну базу та ретранслятор для керування дронами "Герань" і "Гербера". У Луганську під удар потрапив навчальний центр операторів БпЛА.
Також українські сили знищили склади з паливом, матеріально-технічними засобами та боєприпасами на Луганщині, Донеччині та в Криму.
До слова, у ніч проти 26 серпня Сили оборони атакували НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області Росії. Цей НПЗ є одним із найбільших у Росії та може переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.