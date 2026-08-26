Про це заявив Генштаб ЗСУ.

Що відомо про ураження НПЗ?

Військове командування підтвердило атаку на російський НПЗ у Кстово Нижньогородської області. Він розташований приблизно за 800 кілометрів від кордону з Україною.

Відпрацювали по заводу оператори 1-го окремого центру БпС Сил безпілотних систем у співпраці з іншими складовими Сил оборони.

Масштабна пожежа після ураження російського НПЗ у Кстово: дивіться відео

Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Ступінь завданих збитків уточнюється,

– повідомили у Генштабі.

Зазначається, що "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та входить до групи "Лукойл". Його потужність складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію. Він працює, зокрема, на забезпечення потреб окупаційної армії.

Загалом за добу українські оборонці "санкціонували" 16 об'єктів у тилу ворога. Окрім нафтових підприємств, далекобійні відповіді відчули аеродроми, ракетний підрозділ, логістика та інша інфраструктура Росії, яку агресор використовує для атак по Україні.