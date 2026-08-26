Про деталі уражень розповів президент Зеленський.

Що було атаковано у Росії

Україна завдала далекобійних відповідей по нафтових об'єктах. Як зауважив президент, по "російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну".

Також Сили оборони били по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні.

Спрацювали українські санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці.

Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії. Дякую всім задіяним воїнам за влучність! Слава Україні!

– написав Зеленський.