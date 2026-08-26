О подробностях нанесения ударов рассказал президент Зеленский.

Что подверглось атаке в России

Украина нанесла удары большой дальности по нефтяным объектам. Как отметил президент, по "российскому нефтяному кошельку, финансирующему войну".

Также Силы обороны наносили удары по аэродромам, ракетным подразделениям и инфраструктуре, что постоянно используется для нанесения ударов по Украине.

Украинские санкции подействовали и на военное предприятие, и на российскую логистику.

Война должна вернуться туда, откуда пришла. Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно росла. Справедливо снижаем российский потенциал агрессии. Спасибо всем задействованным воинам за меткость! Слава Украине!

– написал Зеленский.