Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что известно о поражении НПЗ?

Военное командование подтвердило атаку на российский НПЗ в Нижегородской области. Он расположен примерно в 800 километрах от границы с Украиной.

Отработали по заводу операторы 1-го отдельного центра БПС Сил беспилотных систем в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны.

Масштабный пожар после поражения российского НПЗ в Кстово: смотрите видео

Подтверждается поражение цели с последующим пожаром на территории завода. Степень нанесенного ущерба уточняется,

– сообщили в Генштабе.

Отмечается, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и входит в группу "Лукойл". Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.

Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут, битум, серу и другую нефтепродукцию. Он работает, в частности, по обеспечению потребностей оккупационной армии.

Всего в сутки украинские защитники "санкционировали" 16 объектов в тылу врага. Кроме нефтяных предприятий, дальнобойные ответы почувствовали аэродромы, ракетное подразделение, логистика и другая инфраструктура России, используемая агрессором для атак по Украине.