Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Подробности ночных атак на оккупантов
В поселке Кача во временно оккупированном Крыму украинским защитникам удалось поразить вражескую радиолокационную станцию "Каста".
В то же время в Луганске под удар попал учебный центр БПЛА противника, а в крымском Первомайском уничтожена ремонтно-восстановительная база оккупантов.
Также в Черноморском был поражен ретранслятор, который захватчики использовали для управления ударными дронами "Герань"/"Гербера".Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Серьезный удар был нанесен и по логистике захватчиков. В Луганской области в Причепиловке уничтожен склад горюче-смазочных материалов, а в Свободном в Донецкой области и Новоивановке в Крыму поражены склады материально-технических средств. Кроме того, мощные взрывы прогремели на складах боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новосельке Донецкой области.
В настоящее время окончательные результаты и степень нанесенного ущерба уточняются.
Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны "ударили" по 16 объектам в России. Под прицелом оказались ракетное подразделение, аэродромы, НПЗ.