Возможно, работа морских дронов: ВСУ поразили очень специфический объект в Крыму

Силы обороны нанесли мощный удар по центру дальней космической связи России в поселке Витино под Евпаторией, что в оккупированном Крыму. Местные жители зафиксировали взрывы и масштабный пожар.

Объект, известный как 40 отдельный командно-измерительный комплекс, имел большое стратегическое значение для России. Пока неизвестно какой именно вид оружия был использован для атаки.

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Что известно о поражении центра дальней космической связи

Силы обороны осуществили результативный удар по специфическому объекту в оккупированном Крыму – центру дальней космической связи России, расположенном в поселке Витино под Евпаторией.

Местные жители зафиксировали мощные взрывы и масштабный пожар, что подтверждается видео и данными спутникового мониторинга пожаров от NASA.

Пожар в результате удара: смотрите видео

Центр, известный как 40-й отдельный командно-измерительный комплекс, НИП-16 и воинской части 81415, является уникальным для России объектом, который обеспечивает связь с космическими аппаратами, включая военные спутники.

С 2014 года комплекс был передан в войска воздушно-космической обороны России и активно модернизировался. На его реконструкцию были потрачены значительные средства, включая 1,8 миллиарда рублей на один из радиотелескопов.

Информация о том, какой именно вид оружия был использован для атаки, пока неизвестна. Возможные варианты включают дроны, крылатые или баллистические ракеты, а также удар с морского дрона Sea Baby с аналогом "Града". Последний вариант выглядит вероятным из-за близости центра к береговой линии – всего 2 км.

Заметим, что объект также использовался для размещения других радиотехнических средств, включая комплекс РЭБ "Красуха", который должен был защищать его от подобных атак.

К слову, вчера, 23 июня, российское Минобороны заявило, что ПВО сбила 4 ракеты над Севастополем. Однако пятая в результате действия вражеской ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Известно, что в результате работы российской ПВО погибло 5 человек. Также известно о 152 раненых, из которых 28 – дети.