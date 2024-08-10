Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал о так называемом GPS-спуфинге, к которому прибегали россияне.

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Что делали россияне на уничтоженной газовой вышке

Локация не использовалась штатно. Для газодобывающей промышленности ее не использовали, но использовали для того, чтобы устанавливать разнообразное оборудование,

– сказал Плетенчук.

Россияне средствами РЭБ подавали ложные сигналы GPS, чтобы мешать тем системам, которые на них ориентируются, то есть совершали GPS-спуфинг. Это могло влиять на работу зернового коридора.

Как сообщил Дмитрий Плетенчук, оккупанты постоянно занимаются GPS-спуфингом, о чем свидетельствуют данные мониторинговых платформ. Конечно, такие действия ставят под угрозу безопасность гражданского судоходства.

А еще захватчики перебрасывали на платформу персонал, в частности, и за полсуток до атаки. Гражданского персонала там не было – только военный. Поэтому россияне и не разгоняют месседжи типа "обстреляли бедных газовиков".

Справка. GPS-спуфинг – это имитация сигналов GPS. Во время атаки передают сигнал, похожий на настоящий GPS, но несколько мощнее. Ложные сигналы заставляют получателя неверно определять свое местоположение.

Детали об ударе по газовой вышке в Черном море

Сергей Стерненко сообщил, что россияне разместили на вышке техническое разведывательное оборудование и держали до 40 единиц личного состава.

А журналист Андрей Цаплиенко отметил, что речь об одной из "вышек Бойко" – или "Сиваш", или "Петр Годованец". Их еще контролируют оккупанты.