Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что так россияне будут уничтожать инфраструктуру Украины и пытаться оставить украинцев без света. К слову, президент Украины отметил, что вода не остановится перед пограничными столбами, поэтому под угрозой теперь и Молдова.
К теме В нескольких областях – аварийные отключения: какая ситуация со светом 29 марта
"Российское зимнее наступление выдыхается. Ничего, кроме Авдеевки, они не получили, потеряв десятки тысяч российских террористов и сотни единиц техники. Этот "негатив" надо перекрывать", – подчеркнул Свитан.
Тем временем Украина будет пытаться противостоять оккупантам. Здесь очень сильно помогло бы наличие дополнительных ЗРК. Так военно-политическое руководство украинского государства и украинцы просят страны, которые могут помочь, поделиться своими зенитно-ракетными комплексами. По словам военного эксперта, в целом произведено более тысячи комплексов Patriot. Сотни из них пылятся на складах на некоторых направлениях.
Спасайте в этом смысле европейский народ от перевода его в каменный век. А это россияне как раз и хотят сделать. У них основная задача – именно это. Одно дело – перекрыть "негатив" относительно провала зимнего наступления. Второе – надавить на украинское общество, военно-политическое руководство,
– убежден военный эксперт.
То есть враг хочет, чтобы Украина капитулировала в войне и сдала свои территории России.
Россия атакует украинскую энергосистему
- Враг 29 марта массированно ударил по энергосистеме Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате атаки повреждена инфраструктура в 6 областях. Речь идет о Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. А также – о Черкасской и Черновицкой. Кое-где действуют аварийные отключения света.
- В Укрэнерго добавили, что в результате обстрела повреждены ТЭС и ГЭС в западных и центральных областях Украины. Как сообщили в ДТЭК, россияне били по 3 теплоэлектростанциям.
- В то же время по состоянию на вечер 29 марта самая сложная ситуация со светом в Харькове. Город оправляется от вражеской атаки на энергообъекты 22 марта. Тогда в результате массированного удара по Украине ДТЭК потерял 50% генерации электроэнергии.