Памятник под охраной ЮНЕСКО и символ города: что известно об обстрелянном Госпром в Харькове

Россияне поздно вечером 28 октября ударили по административному зданию в центральной части Харькова. К сожалению, произошло прямое попадание в здание Госпрома, которое уже страдало от российских атак.

Известно, что это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Таким образом оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин.

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Что известно о здании Госпрома в Харькове

Россияне ударили по зданию Госпрома, памятнику архитектуры, который находится под охраной ЮНЕСКО. Его торжественно открыли 7 ноября 1928 года. Этот первый советский 13-этажный небоскреб был едва ли не главным в Украинской советской республике. Впоследствии туда заселили Совет народных комиссаров УССР.

Название "Госпром" расшифровывается как Дом Государственной промышленности. В предварительный список ЮНЕСКО здание попало уже в 2017 году. А уже в 2018 году Кабинет министров внес здание Госпрома в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как объект культурного наследия национального значения.

Россияне ударили по Госпрому в центре города / Фото Харьковской ОГА

Госпром является первым в мире государственным офисным зданием, которое построили в модернистских формах. Более того, это крупнейший в мире дом, возведенный в стиле конструктивизма, что повлияло на развитие как украинской, так и мировой архитектуры. Он на 15 метров выше американской статуи Свободы.

Здание Госпрома между собой всегда называли по разному – "человеческий муравейник", "дом-гора", "ковчег". Сегодня же в этом здании были расположены административные кабинеты, гражданские кабинеты, в частности подразделения областной государственной администрации, хозяйственный суд, Харьковский телецентр и телестудия.

К слову, по обновленным данным, в результате атаки по состоянию на 23:26 количество пострадавших в Харькове увеличилось до 8 – пятеро мужчин и трое женщин. Среди них милиционер, который находился на дежурстве, прохожие, и люди, которые находились в здании. Информации о погибших не поступало.