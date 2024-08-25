Россияне обстреляли Краматорск: стало известно, какими ракетами враг ударил по отелю

Ночью 25 августа российские военные обстреляли Краматорск. Враг цинично ударил ракетами по отелю, где были иностранные журналисты.

Известно, что в результате обстрела пострадало 3 человека. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, ведь под завалами может быть еще один человек.

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Россияне ударили "Искандерами" по Краматорску

Ночью 25 августа оккупанты ударили по зданию гостиницы в Краматорске. Как сообщили в ГСЧС, россияне атаковали город ракетами типа "Искандер-М".

В результате обстрела частично разрушено 2-этажное здание отеля. Всего в результате обстрела пострадало 3 человека – 2 получили ранения, а одного – удалось спасти из-под завалов.

По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент спасатели уже разобрали 60 тонн строительных конструкций.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Известно, что все пострадавшие – журналисты. Председатель Краматорской ОВА сообщал, что это граждане Украины, США и Великобритании. Кроме отеля, оккупанты также повредили многоэтажку поблизости. На месте работают органы власти, полиция и спасатели.

Ночью 25 августа россияне также ударили по Чугуеву на Харьковщине и областному центру. Оккупанты в очередной раз цинично били по гражданской инфраструктуре и промышленным объектам. Известно, что в результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых – 2 ребенка.