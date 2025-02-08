Утром 8 февраля оккупанты нанесли не менее 6 авиаударов по прифронтовому Гуляйполю. Последствия вражеской атаки рассказали в ОВА и ГСЧС, передает 24 Канал.

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Оккупанты атаковали гражданских на Запорожье

Известно, что вражеские КАБы разрушили дом, где жила семья. Произошло возгорание конструкции здания. Пожар на площади 10 квадратных метров спасатели ликвидировали.

51-летний мужчина и его 47-летняя жена получили осколочные ранения и травмы головы. Их дети – 16-летний мальчик и 15-летняя девочка – контузии.

Пострадавшим буда оказана медицинская помощь, их госпитализировали.

По словам главы ОВА, семье предложили выехать в Запорожье, где для них уже готово место временного проживания.

Последствия российского удара по Гуляйполю / Фото ГСЧС

Напомним, что 7 февраля оккупанты сбросили авиабомбы на двухэтажный многоквартирный дом в Сумской области, в результате чего погибли три человека.