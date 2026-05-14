С самого утра враг ударил дронами по Харькову: есть пострадавшие

Утром в четверг, 14 мая, российские войска ударили беспилотниками по Харькову. Под атакой оказались Салтовский и Шевченковский районы города.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Какие последствия утреннего удара по Харькову?

В 08:44 Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского "Шахеда" в Салтовском районе Харькова. Буквально через несколько минут стало известно также об ударе по Шевченковскому району.

По состоянию на 09:05 за помощью медиков в Шевченковском районе обратились 14 человек. Тем временем в Салтовском районе пострадали семь женщин – двое из них получили взрывные травмы, ранений стеклом и ушибов.

Также пострадали двое детей – 13-летняя девочка и 8-летний мальчик, медики диагностировали у них острую реакцию на стресс и оказали необходимую помощь.

По данным Харьковской ОГА, в результате утренней атаки в больнице находятся 12 пострадавших, у всех диагностированы взрывные травмы.

Два человека – в тяжелом состоянии. Каждому раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь,

– добавил Синегубов.

Вражеские дроны утром атаковали Харьков / Фото: Харьковская ОГА

Напомним, в ночь на 14 мая Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Этот удар начался фактически сразу после дневного налета дронов, во время которого враг применил почти 800 беспилотников.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили об обезвреживании 693 вражеских воздушных целей. Среди них – 29 крылатых ракет Х-101, 12 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 652 вражеских беспилотника различных типов.

Что известно о ночной массированной атаке?

Под основным ударом этой ночью оказался Киев. Там в результате атаки был разрушен панельный 9-этажный жилой дом в Дарницком районе города, там уничтожены 18 квартир. Сейчас на месте вражеского удара продолжается спасательно-поисковая операция. По предварительной информации, чрезвычайники спасли из дома 11 человек.

В результате атаки в столице один человек погиб, пострадали по меньшей мере 40 человек, среди них – двое детей.

Кроме Киева, российские войска атаковали и Черниговскую область. В результате удара был поврежден энергетический объект в Черниговском районе, без света остались более 31 тысячи абонентов. Энергетики отметили, что восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

В самом же Чернигове также зафиксированы повреждения жилых и административных зданий, есть пострадавшие.