Криминалисты идентифицировали всех погибших в результате удара по типографии в Харькове
Источник:Сергей Болвинов
В течение ночи следователям удалось установить личности всех погибших во время удара по типографии. Тела некоторых людей были изуродованы настолько, что пришлось делать ДНК-экспертизу.
В результате удара по Харькову 23 мая погибли 7 человек. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что тяжелее всего было – сообщать людям о гибели родных.
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Нескольких людей идентифицировали с помощью ДНК
Болвинов рассказал, что 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться в том, что это его мать. Его мама работала в типографии машинисткой.
Еще одну ее коллегу, тоже машинистку, так же опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила 68-летняя мама. Криминалисты называют это семейным поиском.
Таким же образом идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой. Эксперты работали с их дочерьми и подтвердили личности женщин.
Благодаря образцам ДНК родного брата опознали и четвертую жертву.
Единственный среди предварительно неидентифицированных погибших мужчина работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И уже вечером взяли у них анализ,
– сказал Сергей Болвинов.
Что известно об обстреле Харькова 23 мая
- Утром 23 мая Россия нанесла массированные удары по Харькову. В целом российские войска нанесли около 15 ударов по городу и области.
- Одна ракета прилетела в здание типографии, еще две – неподалеку.
- 7 работников погибли, 21 человек получил ранения.
- Предварительно, оккупанты осуществили обстрел ракетами С-300 или С-400. Однако точный вид вооружения специалисты установят после изъятия обломков.