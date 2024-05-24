Криминалисты идентифицировали всех погибших в результате удара по типографии в Харькове

В течение ночи следователям удалось установить личности всех погибших во время удара по типографии. Тела некоторых людей были изуродованы настолько, что пришлось делать ДНК-экспертизу.

В результате удара по Харькову 23 мая погибли 7 человек. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что тяжелее всего было – сообщать людям о гибели родных.

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Нескольких людей идентифицировали с помощью ДНК

Болвинов рассказал, что 26-летнему харьковчанину пришлось предоставлять образцы ДНК, чтобы убедиться в том, что это его мать. Его мама работала в типографии машинисткой.

Еще одну ее коллегу, тоже машинистку, так же опознали только после сравнения анализов ДНК. Образцы предоставила 68-летняя мама. Криминалисты называют это семейным поиском.

Таким же образом идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой. Эксперты работали с их дочерьми и подтвердили личности женщин.

Благодаря образцам ДНК родного брата опознали и четвертую жертву.

Единственный среди предварительно неидентифицированных погибших мужчина работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И уже вечером взяли у них анализ,

– сказал Сергей Болвинов.

Что известно об обстреле Харькова 23 мая