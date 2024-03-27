Напомним, в среду, 27 марта, оккупационные войска нанесли удар по Харькову. В результате удара в городе повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, есть погибшие и раненые.

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Харьков после удара оккупантов

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал видео из Харькова после того, как российская оккупационная армия атаковала город.

Харьков. ФАБ с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Бросают на мирные кварталы и гражданских людей. Продолжают терроризировать Харьков, на этот раз общеобразовательная школа и повреждены по меньшей мере 14 жилых домов,

– отметил Белошицкий.

Так, заметно, что видео снято на бодикамеру полицейского. Они показали кадры спасательной операции после попадания.

В конце в посте Билошицкий добавил: "Мы на месте, как и всегда, бок о бок с вами и со всеми силами обороны".

На видео можно увидеть, как правоохранитель спешит помочь семье с маленькими детьми, которые пострадали в результате российского удара.

Кроме этого, еще одно видео обнародовала сама полиция Харьковской области.

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