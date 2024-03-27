Нагадаємо, в середу, 27 березня, окупаційні війська завдали удару по Харкову. Внаслідок удару у місті пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, є загиблі та поранені.

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Харків після удару окупантів

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав відео з Харкова після того, як російська окупаційна армія атакувала місто.

Харків. ФАБ з УМПК (уніфікований модуль планування і корекції). Кидають на мирні квартали і цивільних людей. Продовжують тероризувати Харків, цього разу загальноосвітня школа та пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків,

– зазначив Білошицький.

Так, помітно, що відео зняте на бодікамеру поліцейського. Вони показали кадри рятувальної операції після влучання.

В кінці у дописі Білошицький додав: "Ми на місці, як і завжди, пліч-о-пліч із вами та з усіма силами оборони".

На відео можна побачити, як правоохоронець спішить допомогти сім'ї з малими дітками, які постраждали внаслідок російського удару.

Крім цього, ще одне відео оприлюднила сама поліція Харківської області.

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