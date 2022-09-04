Ракетный удар по ресторану в Харькове: пожарные спасли котенка – трогательное видео

Российские оккупанты 4 сентября попали по ресторану в Харькове, в результате чего там начался пожар. Спасатели показали, как вытащили из огня котенка.

Российская ракета попала по гостиничному комплексу в Киевском районе Харькова. Там начался мощный пожар площадью примерно 2,2 тысячи квадратных метров.

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Пожарные спасли котенка

В Харькове пожарные спасли котенка во время ликвидации возгорания, которое возникло в результате вражеского ракетного удара по ресторанно-гостиничному комплексу.

Котика передали волонтерам. Будут лечить лапку. Герои нашего времени. Защищают, работают, спасают, лечат... А котику желаем скорейшего выздоровления,

– отметили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что пожар площадью 2,2 тысячи квадратных метров удалось потушить лишь в 12:16.

Смотрите видео, как спасатели вытащили котенка из ресторана, который пылал:

Заметьте 3 сентября россияне нанесли более 10 ракетных и 24 авиаударов по военным и гражданским объектам

Коротко об ударе россиян

После обстрела на месте происшествия обнаружили 2 воронки в земле. Правоохранители изъяли обломки ракет комплекса С-300. Предварительно известно, что оккупанты выпустили ракету с территории Белгородской области.

Заведением отдыха владел один из самых богатых украинцев по версии украинского Forbes Николай Удянский. По словам самого предпринимателя, на территории комплекса находился родной дядя и его друг.

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