В то утро Анастасия с мужем должны были отвезти военную машину в Киев на ремонт. Женщина рассказала, как ей с семьей удалось спастись от вражеского обстрела.

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Российская ракета разрушила дом в Харькове

Волонтер Анастасия Овчаренко рассказала подробности, как они с семьей остались живы во время обстрела Харькова.

Женщина опубликовала в соцсетях фото, где ее дочь держит в руках ключи от их квартиры, которой больше нет, на фоне разрушенного дома. Россияне уничтожили дом в Харькове / Фото Анастасия Овчаренко

Харьковчанка прокомментировала, что это дом, который уничтожила Россия своей вооруженной агрессией, которую она ведет против мирного населения нашей мирной страны. Она отметила, что эти ключи, которые изображены на фотографии, – это единственное, что осталось в память о ее доме.

"Это тот самый случай, когда активная помощь армии, волонтерство в прямом смысле могут спасти жизнь. Потому что, если бы не эта машина и не необходимость перегонять ее дальше на Киев, мы бы все спали в квартире, когда туда прилетела ракета", – рассказала Анастасия Овчаренко.

Утром 23 января Анастасия с ее мужем должны были отвезти военную машину в Киев на ремонт. Однако из-за взрывов семья проснулась раньше.

Разминулись с ракетой на 2 минуты

"Решили, что уже нет смысла ложиться спать, потому что спать никто не будет. И мы решили, что надо собираться: раньше выедем, раньше приедем", – вспоминает женщина.

Она рассказала, что они собрались, бросили в рюкзак свои документы, права, паспорта. Также она отметила, что они решили уговорить дочь сходить с ними, забрать ключи от их авто и провести родителей.

Она очень не хотела вылезать из-под теплого одеяльца, но каким-то чудом удалось ее уговорить. И когда мы вышли из подъезда, завернули за угол дома, начался обстрел. Мы разминулись с ракетой, я думаю, на две минуты,

– вспоминает женщина.

Российская ракета попала в квартиру семьи Овчаренко.

Харьковчанка рассказала, что они упали на землю и пытались уберечь головы "от того, что летело с неба – летели камни, крыша, все подряд". По ее словам, они отползали и вместе с дочерью отбежали к соседнему дому. Там, как отметила Анастасия Овчаренко, был "технический домик", откуда они и начали вызывать спасателей.

"К сожалению, очень много людей погибло. Не просто погибло, а их убила Россия", – отмечает волонтер из Харькова.

Так, семья Анастасии чудом уцелела без значительных травм. Женщина рассказала, что потом они сделали все проверки на контузии. По ее словам, у них "есть небольшие, скажем так, травмы, но большого вреда нет".

Последствия вражеского удара

От квартиры Анастасии Овчаренко почти ничего не осталось. "Тот унитаз, который видели все в новостях, это мой унитаз на 5 этаже", – рассказала она.

Она отметила, что ту стену и последнюю стену пришлось снести, чтобы продолжить спасательную операцию. По словам женщины, все, что сохранилось – это чемодан с вечерними платьями, которого нашли на завалах, а еще – свидетельство о рождении дочери.

Также известно, что судьба двух кошек, которые на момент вражеского удара были дома, до сих пор неизвестна, но женщина не теряет надежды. Она рассказала, что проводит поиск через фейсбук, а также ищут по подвалам, домах, городах, где могут прятаться домашние кошки.

Над домом развевается желто-голубой флаг

Кроме этого, женщина также рассказала историю о том, как на разрушенном жилом доме, где раньше жила ее семья, появился флаг Украины.

На следующий день после того, как ракета разрушила наш дом, мы зашли в магазин с мужем для того, чтобы купить воды. И там на кассе увидели, что продается флаг. И я сразу сказала, что он мне нужен, потому что я хочу, чтобы над руинами нашей квартиры, нашего дома развевался флаг Украины,

– объясняет волонтерка.

Так, муж Анастасии собственноручно установил этот флаг на крыше их разрушенного дома.

Анастасия отметила, что он и дальше продолжает развеваться над домом именно для того, чтобы все видели, что это украинский дом и украинский город. "Да, мы несокрушимы", – констатировала женщина.

Женщина рассказала, что дом не закрыли, а на днях она увидела, что через забитые окна одного из подъездов пробивается свет, то есть кто-то приходит, и может даже жить в своей квартире.

Анастасия Овчаренко заметила, что она не слышала информации, чтобы кто-то предлагал жилье от местной власти или какое-то расселение пострадавшим семьям. "Может оно есть, но мне (Анастасии Овчаренко – 24 Канал) не встречалось. Лично я и моя семья не слышала".

На этой неделе Анастасия перегнала в Киев военную машину, которая спасла жизнь их семье.

"Мы будем помогать нашим военным для того, чтобы как можно меньше женщин, детей, мужчин приносили игрушки на мемориалы своим детям, своим родным. Для того, чтобы как можно меньше людей разбирали завалы своих домов. И для того, чтобы наша победа стала ближе", – обещает Овчаренко.

Сейчас семья Овчаренко временно проживает у родных. Женщина выразила благодарность всем, кто поддерживает их семью.

"Да, у нас есть банк, есть карта, есть небольшой сбор на то, чтобы мы имели возможность стать на ноги и хотя бы как-то оправиться. Спасибо всем за поддержку и помощь", – выражает благодарность женщина.

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