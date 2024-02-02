Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал 24 Каналу о ситуации возле Табаевки. Поскольку боевые действия за этот населенный пункт продолжаются достаточно долго, село уже полностью разрушено.
Вашему вниманию Какова ситуация в Табаевке, о захвате которой врали россияне: в ВСУ ответили
"Цель, с которой враг пробует давить, в частности, на этом направлении, – это выход к железнодорожной станции Купянск-Узловой", – отметил Музычук.
Как известно, на временно оккупированных территориях российские захватчики активно используют железную дорогу для перемещения техники, боеприпасов и тому подобное. Именно поэтому они стремятся захватить дополнительные ветки.
В чем сложность боев за Табаевку
Населенный пункт лежит в низинной болотистой местности, что значительно усложняет его оборону. В то же время остальные позиции Сил обороны размещены в несколько более удобных условиях.
Конечно, достаточно трудно вести за него бои, закрепляться и удерживать. Это враг чувствует,
– констатировал Музычук.
Несмотря на все, защитники крепко стоят на позициях и отбивают все вражеские атаки. Российские оккупанты несут большие потери.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- В The Wall Street Journal проанализировали один из боев на Купянском направлении. Издание отметило, что украинские военные дают достойный отпор врагу.
- Аналитики ISW считают, что российские оккупанты способны достичь лишь тактических преимуществ в Харьковской области. Ни о каких стратегических достижениях врага речь не идет.
- Уже неоднократно появлялась информация о возможном наступлении российских оккупантов на Харьков. Однако сейчас ситуация контролируемая – угрозы для города нет.