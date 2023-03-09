Об этом сообщила глава области Светлана Онищук. По ее словам, предварительно пострадавших в результате атаки – нет.

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К сожалению, есть ракетные попадания и в нашей области по энергетическому объекту. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет,

— сказала глава области Светлана Онищук.

Враг трижды атаковал и Сумщину

Во время массированной атаки враг нанес ракетный удар по Шостке – зафиксировано 3 прилета. По данным ОВА, есть попадание в одно из предприятий города.

Повреждены жилые дома. Согласно предварительным данным, в результате атаки нет жертв и пострадавших.

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