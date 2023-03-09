Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. За її словами, попередньо постраждалих внаслідок атаки – немає.

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На жаль, маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкту. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає,

— сказала очільниця області Світлана Онищук.

Ворог тричі атакував і Сумщину

Під час масованої атаки ворог завдав ракетного удару по Шостці – зафіксовано 3 прильоти. За даними ОВА, є влучання в одне з підприємств міста.

Пошкоджені житлові будинки. Згідно з попередніми даними, внаслідок атаки немає жертв та потерпілих.

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