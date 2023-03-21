Об этом в эфире 24 Канала заявил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он добавил, что реакция рынков была закономерной.

Рынки отреагировали на рукопожатие Си и Путина

По его словам, для мировой экономики стало очевидным сотрудничество России и Китая. На фоне этого акции китайских компаний обрушились. Именно так рынки отреагировали на рукопожатие между Си Цзиньпином и Путиным.

"Но было бы не искренне не замечать, как Китай наращивал это сотрудничество в последнее время. Чего только стоят военные учения ВМФ Ирана, России и Китая в Оманском заливе, которые состоялись накануне визита Си", – заявил Клочок.

Он называет основной причиной такой реакции рынков, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина.

Китай делает блок "антиНАТО"

Валерий Клочок также связывает визит Си Цзиньпина в Москву с тем, что Китай пытается объединить страны, которые "противостоят НАТО".

"Они хотят объединить Иран, Саудовскую Аравию. Имеют не простые отношения с Индией, но я бы не списывал их. Также Китай влияет на страны Центральной Азии и страны-члены Шанхайской организации сотрудничества", – добавил эксперт.

Несмотря на это, он считает, что Китай не заинтересован в продолжении войны. В этом году правительство Китая объявило о планах достичь 6% роста ВВП. Для этого, по словам Клочко, нужна стабилизация ситуации в мире.

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