Про це в ефірі 24 Каналу заявив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що реакція ринків була закономірною.

Ринки відреагували на рукостискання Сі та Путіна

За його словами, для світової економіки стала очевидною співпраця Росії та Китаю. На фоні цього, акції китайських компаній обвалились. Саме так ринки відреагували на рукостискання між Сі Цзіньпіном та Путіним.

"Але було б не щиро не помічати, як Китай нарощував цю співпрацю протягом останнього часу. Чого лише вартують військові навчання ВМФ Ірану, Росії та Китаю в Оманській затоці, які відбулись напередодні візиту Сі", – заявив Клочок.

Він називає основною причиною такої реакції ринків те, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна.

Китай робить блок "антиНАТО"

Валерій Клочок також пов’язує візит Сі Цзіньпіна до Москви з тим, що Китай намагається об’єднати країни, які "протистоять НАТО".

"Вони хочуть об’єднати Іран, Саудівську Аравію. Мають непрості відносини з Індією, але я б не списував їх. Також Китай впливає на країни Центральної Азії та країни-члени Шанхайської організації співпраці", – додав експерт.

Попри це, він вважає, що Китай не зацікавлений у продовженні війни. Цього року уряд Китаю оголосив про плани досягнути 6% росту ВВП. Для цього, за словами Клочка, потрібна стабілізація ситуації у світі.

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