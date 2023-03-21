Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, зараз Китай вирішує питання з так званою "миротворчою ініціативою" щодо війни в Україні. Там прекрасно усвідомлюють, що цей план є "мертвонародженим". Він неприйнятний ні для України, ні для Росії.

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Яку гру затіяв Китай

Як зазначив Саакян, Китай намагається створити ідеологічну платформу зі своїм порядком денним, який відмінний і від російського, і від західного. Це все спрямовано на країни Глобального Півдня та інші держави, які намагаються відмовчуватися щодо війни і займають посередню позицію.

Китай пропонує їм згуртуватися, а саме хоче стати провідником цієї позиції. Умовної нейтральності. Хоча нейтральність можлива, коли є 2 рівноцінні сторони конфлікту. А є війни неспровоковані та незаконні, коли одна країна нападає на іншу. Тоді є агресор та жертва. В цьому випадку нейтральності немає, а є "безучасність" та байдужість до здійснення злочину,

– зауважив Саакян.

Китаю також важливо було продемонструвати "мирну ініціативу", щоб вийти з категорії "безучасності" до позиції нібито конструктивного миротворця та провідника держав, які відмовчуються.

Навіщо Сі поїхав в Москву

На думку Саакяна, Сі поїхав до Москви, щоб продемонструвати готовність Росії перейти у васальну залежність від Китаю. Також Пекін повертається на міжнародну арену з проактивною позицією після того, як глава КНР вирішив власні внутрішні питання та сконцентрував владу.

Перша поїздка до Москви демонструє, що Росія – один з ключових активів Китаю. А після рішення Міжнародного кримінального суду та санкцій актив почав втрачати у ціні. Завданням Заходу було продемонструвати перед зустріччю, що в Путіна максимально "замазані руки у крові". Це ускладнить Китаю можливість вигідно торгувати з Росією.

Ймовірно, розмова Сі та Путіна стосувалася того, в яких напрямках Росія зараз готова делегувати Китаю представництво себе на міжнародній арені. Також Пекін може скупити певні її активи. Безперечно вони могли говорити про те, як Китай здатен допомогти Росії щодо завезення товарів подвійного призначення, обходу санкцій тощо.

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Чи постачатиме Китай зброю для Росії

Саакян підкреслив, що Китай буде дистанціюватися від Росії в стратегічному просторі. Вони не будуть давати ніяких приводів, що є союзниками Москви. Пекін завжди позначає простір, де вони співпрацюють з Росією, але з власної ініціативи.

До прикладу, Китай протискає питання санкцій лише через ООН, де і Пекін, і Москва можуть накласти вето. Вони розуміють, що такі ж обмеження можуть накласти на них після атаки на Тайвань. Утім, у питанні територіальної цілісності та ядерної зброї вони чітко відмежовуються. Схожа ситуація і з постачанням зброї.

Китай точно не збирається допомагати Росії зброєю відкрито. Так само не збирається критично допомагати Росії зброєю. В Китаї не зацікавлені у перемозі Росії. Там зацікавлені в ослабленні Росії. Тому певні моделі прихованої, обмеженої допомоги можуть розглядатися. Вони будуть пов'язані для Китаю з ситуацією у Тайвані. З тим, наскільки світ допомагає Тайваню,

– вважає Саакян.

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