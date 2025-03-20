Украина будет зеркально реагировать на удары России по энергообъектам, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина может "зеркально" реагировать на удары России по энергообъектам.
- Во время телефонного разговора 19 марта Зеленский и Трамп обсудили безопасность энергетики и гражданской инфраструктуры Украины.
В среду, 19 марта, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В частности, лидеры оговорили безопасность энергетики, энергетической сети и другой гражданской инфраструктуры Украины.
Об этом украинский президент рассказал журналистам на онлайн-брифинге по актуальным дипломатическим усилиям в тот же день, передает 24 Канал. Кроме того, он говорил о реакции Украины на возможное нарушение соглашения Россией.
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Украина будет реагировать "зеркально"
По мнению Зеленского, Украина могла бы подготовить "списки объектов, форматов и прочего", против которых России нельзя применять дальнобойное оружие. Речь идет об энергетической инфраструктуре и не только.
Зато США будут контролировать соблюдение так называемого перемирия, для чего может понадобиться "технический паспорт". Нечто подобное происходило с безопасным коридором на море, отмечает украинский президент.
Все это можно рассматривать в ближайшие дни на встрече в Саудовской Аравии, если технические команды дойдут до этого вопроса.
Ну, будем верить в лучшее. Хотя и, наверняка, не без сюрпризов, как это всегда бывает. Как может реагировать Украина? Зеркально,
– добавил Зеленский.
Напомним, США и Россия также договорились провести двусторонний контакт технических групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня. Там Украина не будет участвовать.