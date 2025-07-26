Оккупанты полностью уничтожили торговый центр "Эпицентр" на Днепропетровщине

Российская армия в ночь на 26 июля атаковала Днепропетровскую область. В результате вражеских действий уничтожен торговый центр "Эпицентр" в области.

На месте атаки поднялся пожар, который уже потушили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Каменского Андрея Белоусова.

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Что известно об атаке врага на Днепропетровскую область?

Россияне нанесли массированную комбинированную атаку на область. В результате атаки в Днепре погиб мужчина и пострадала женщина. Из-за действий оккупантов изуродована многоэтажка и повреждены промышленные предприятия. В результате атаки возникли пожары.

Кроме этого, по данным главы ОВА, зафиксировано несколько возгораний – и в Днепровском районе. Лысак сообщил, что погиб один человек, еще 4 человека получили ранения.

Белоусов отметил, что в результате атаки рядом с городом возникло несколько пожаров. Зафиксировано повреждение жилого фонда в городе, выбиты окна.

Огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр" (территориально Днепровский район области). Сейчас возгорание уже потушили,

– сообщил Андрей Белоусов.

Он отметил, что люди в Каменском не пострадали.



Последствия атаки по "Эпицентру" в Днепровском районе / Фото Суспильное

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К слову, под прицел врага ночью 26 июля попал и Харьков. Более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа – 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и потом уже 15 "Шахедов" атаковали регион.

Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактную сеть.