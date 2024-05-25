Жуткие кадры пожара в гипермаркете в Харькове: Россия атаковала город КАБами
Россияне сбросили на Харьков управляемые авиабомбы. Враг попал прямо по строительному гипермаркету "Эпицентр", где находилось несколько сотен человек.
В результате атаки на Харьков есть погибшие и несколько десятков травмированных. Появились ужасающие фото с места прилетов.
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Циничный удар средь бела дня
В ОВА опубликовали кадры из "Эпицентра", по которому сегодня днем оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.
Атака на гипермаркет в Харькове / Фото ОВА
Сейчас продолжается тушение пожара в строительном гипермаркете Харькова. Горят более 10 тысяч квадратных метров.
Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможному дальнейшему распространению пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов.
Спасатели работают на месте "прилета": видео +18
По словам пресс-секретаря городского прокуратуры, в ТЦ загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри. "Из-за этого возник сильный едкий дым, укутавший весь огромный торговый центр, в результате чего, к сожалению, вероятно, количество погибших и раненых будет увеличиваться", - сказал чиновник.
Глава ОВА посоветовал харьковчанам закрыть окна, чтобы максимально обезопасить себя от дыма.
Удар по "Эпицентру": что известно
- Около 16:06 в Харькове раздался взрыв. Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что прилет произошел в спальном районе города. Враг ударил по торговой инфраструктуре.
- Позже выяснилось, что оккупанты сбросили авиабомбы на строительный гипермаркет "Эпицентр".
- По состоянию на 17:40 известно о 2 погибших и 24 травмированных.
- По словам мэра Игоря Терехова, в ТЦ на момент удара находились до 200 посетителей. Большое количество людей считается пропавшими без вести.
- Известно, что 15 сотрудников "Эпицентра" не выходят на связь.
- Президент Зеленский отреагировал на удар по гипермаркету. Глава государства отметил, что если бы союзники передали Украине нужное количество ПВО, таких трагедий не было бы.
- Российские пропагандисты в это время цинично признают целенаправленную атаку на гипермаркет. Они врут о том, что в ТЦ якобы размещалась военная техника и не было обычных людей.
- Отметим, что после атаки на "Эпицентр" россияне нанесли удар по Центральному парку в Харькове.