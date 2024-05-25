Жуткие кадры пожара в гипермаркете в Харькове: Россия атаковала город КАБами

Россияне сбросили на Харьков управляемые авиабомбы. Враг попал прямо по строительному гипермаркету "Эпицентр", где находилось несколько сотен человек.

В результате атаки на Харьков есть погибшие и несколько десятков травмированных. Появились ужасающие фото с места прилетов.

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Циничный удар средь бела дня

В ОВА опубликовали кадры из "Эпицентра", по которому сегодня днем оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы.

Атака на гипермаркет в Харькове / Фото ОВА

Сейчас продолжается тушение пожара в строительном гипермаркете Харькова. Горят более 10 тысяч квадратных метров.

Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможному дальнейшему распространению пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов.

Спасатели работают на месте "прилета": видео +18

По словам пресс-секретаря городского прокуратуры, в ТЦ загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри. "Из-за этого возник сильный едкий дым, укутавший весь огромный торговый центр, в результате чего, к сожалению, вероятно, количество погибших и раненых будет увеличиваться", - сказал чиновник.

Глава ОВА посоветовал харьковчанам закрыть окна, чтобы максимально обезопасить себя от дыма.



Удар по "Эпицентру": что известно