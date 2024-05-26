8-летний Миша проходит тест ДНК, чтобы опознали его папу, который исчез после удара по "Эпиценру"

Российская армия 25 мая нанесла страшный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Среди тех, кто пропал без вести после атаки, есть отец 8-летнего Миши.

Чтобы опознали его папу маленькому мальчику пришлось проходить тест ДНК. Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал щемящие кадры.

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8-летний Миша проходит тест ДНК

Сергей Болвинов рассказал, что вчера, 25 мая, маленький Михаил не дождался своего папу домой. Поняв, что, вероятно, его отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию. Болвинов рассказал, что мужчина работал в гипермаркете в отделе декора. Он во время удара был внутри.

Учитывая то, что 8-летний мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему.



Миша проходит тест ДНК, чтобы опознали его отца / Фото Сергея Болвинова

Следователи и криминалисты всю ночь на этом пепелище, руинах "Эпицентра", ищут то, что можно опознать как тело человека. Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить останки и установить погибших,

– сказал глава следственного управления ГУНП в Харьковской области.

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