8-летний Миша проходит тест ДНК, чтобы опознали его папу, который исчез после удара по "Эпиценру"
Источник:Сергей Болвинов
Российская армия 25 мая нанесла страшный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Среди тех, кто пропал без вести после атаки, есть отец 8-летнего Миши.
Чтобы опознали его папу маленькому мальчику пришлось проходить тест ДНК. Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал щемящие кадры.
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8-летний Миша проходит тест ДНК
Сергей Болвинов рассказал, что вчера, 25 мая, маленький Михаил не дождался своего папу домой. Поняв, что, вероятно, его отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию. Болвинов рассказал, что мужчина работал в гипермаркете в отделе декора. Он во время удара был внутри.
Учитывая то, что 8-летний мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему.
Миша проходит тест ДНК, чтобы опознали его отца / Фото Сергея Болвинова
Следователи и криминалисты всю ночь на этом пепелище, руинах "Эпицентра", ищут то, что можно опознать как тело человека. Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить останки и установить погибших,
– сказал глава следственного управления ГУНП в Харьковской области.
В результате удара по гипермаркету в Харькове возросло количество погибших: что известно по состоянию на утро 26 мая
- В Харьковской областной прокуратуре по состоянию на 11:20 сегодня, 26 мая сообщили, что количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 13.
- Меньше, чем за час председатель ОГА Олег Синегубов сообщил о еще одном найденном теле под завалами гипермаркета. Так, количество жертв атаки возросло до 14.
- Известно, что в результате атаки получили травмы 43 человека.