"Сказки о мире": в МИД Чехии отреагировали на удар по "Эпицентру" в Харькове
Источник:Ян Липавский
Днем 25 мая Россия ударила по Харькову. В МИД Чехии призвали после этого не верить в "сказки о мире" от России.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что еще вчера российский диктатор Владимир Путин "сигнализировал" о якобы желании мира, а сегодня Россия ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Поэтому доверять России в этом вопросе не стоит.
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Украина нуждается в поддержке
Глава чешского МИД также отметил, что в гипермаркете было много гражданских.
На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма, – написал он.
Ранее западные журналисты писали, что Путин хочет заморозить полномасштабную войну в Украине. Кроме этого, президент Украины объяснил, в чем опасность договоренностей о прекращении огня с Россией. По его словам, это приведет к "ползучей оккупации".
Россия несколько раз за день ударила по Харькову
- Враг постоянно обстреливает мирные украинские города. В частности, под ударом систематически оказывается Харьков. Россия ударила по "Эпицентру", а уже потом в городе снова прогремели взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о том, что вражеский снаряд прилетел в парк, однако не разорвался. Специалисты работали над его разминированием. К счастью, обошлось без жертв.
- Однако и на этом враг не успокоился и нанес новый удар. Он пришелся на центральную часть города. Туда, где плотная жилая застройка.
- Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал о последствиях вражеского удара по Шевченковскому району Харькова. Известно, что враг ударил по городу ракетой типа С-300 с территории Белгородской области России. К сожалению. есть раненые. По состоянию на 20:30 известно о 13 раненых, среди них 13-летний парень. Он в тяжелом состоянии.