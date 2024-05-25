"Сказки о мире": в МИД Чехии отреагировали на удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая Россия ударила по Харькову. В МИД Чехии призвали после этого не верить в "сказки о мире" от России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что еще вчера российский диктатор Владимир Путин "сигнализировал" о якобы желании мира, а сегодня Россия ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Поэтому доверять России в этом вопросе не стоит.

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Украина нуждается в поддержке

Глава чешского МИД также отметил, что в гипермаркете было много гражданских.

На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма, – написал он.

Ранее западные журналисты писали, что Путин хочет заморозить полномасштабную войну в Украине. Кроме этого, президент Украины объяснил, в чем опасность договоренностей о прекращении огня с Россией. По его словам, это приведет к "ползучей оккупации".

Россия несколько раз за день ударила по Харькову