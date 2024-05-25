Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що ще вчора російський диктатор Володимир Путін "сигналізував" про нібито бажання миру, а сьогодні Росія ударила по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Тому довіряти Росії у цьому питанні не варто.

Дивіться також "Там стояла натівська техніка": росіяни видають цинічні версії удару по "Епіцентру" в Харкові

Україна потребує підтримки

Глава чеського МЗС також відзначив, що у гіпермаркеті було багато цивільних.

На зустрічі міністрів НАТО в Празі я буду просити своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму, – написав він.

Раніше західні журналісти писали, що Путін хоче заморозити повномасштабну війну в Україні. Крім цього, президент України пояснив, у чому небезпека домовленостей про припинення вогню з Росією. За його словами, це призведе до "повзучої окупації".

Росія кілька разів за день вдарила по Харкову