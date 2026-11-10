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Россияне нанесли комбинированный удар по югу Одесской области: один человек погиб, еще один ранен

Татьяна Бабич
Россия нанесла комбинированный удар по югу Одесской области - 24 Канал

Россия нанесла удар по Одесской области / Shutterstock (иллюстративное изображение)

10 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по югу Одесской области, в результате чего один человек погиб, а еще один получил ранения. Вражеская атака застала двух пожилых людей прямо на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщил Олег Кипер.

 
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Каковы подробности обстрела?

Под вражеским огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор региона. В частности, существенным разрушениям подверглись трехэтажный жилой дом, помещение шиномонтажа и автомойка.

Во время обстрела 69-летний мужчина и 70-летняя женщина находились на остановке общественного транспорта. Мужчина скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм, а женщину с множественными повреждениями немедленно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

На местах попаданий экстренные службы оперативно ликвидируют последствия удара. "Мои искренние соболезнования родным погибшего. Пострадавшей – скорейшего выздоровления", – отметил Олег Кипер.

Что было известно ранее?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, 9 ноября российские войска нанесли удар по Вышгородскому району Киевской области.

Тогда в результате попадания в двухэтажный частный дом погибла 82-летняя пенсионерка, а еще два человека получили ранения.

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