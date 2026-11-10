Росіяни завдали комбінованого удару по півдню Одещини: одна людина загинула, ще одна поранена

Про це повідомив Олег Кіпер.

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Які подробиці обстрілу?

Під ворожим вогнем опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури та житловий сектор регіону. Зокрема, суттєвих руйнувань зазнали триповерховий житловий будинок, приміщення шиномонтажу та автомийка.

Під час обстрілу 69-річний чоловік і 70-річна жінка перебували на зупинці транспорту. Чоловік загинув на місці події від несумісних із життям травм, а жінку з множинними ушкодженнями негайно госпіталізували до медичного закладу, де лікарі надають їй усю необхідну допомогу.

На місцях влучань екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки удару. "Мої щирі співчуття рідним загиблого. Постраждалій – якнайшвидшого одужання", – зазначив Олег Кіпер.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, 9 листопада російські війська вдарили по Вишгородському району Київської області.

Тоді внаслідок влучання у двоповерховий приватний будинок загинула 82-річна пенсіонерка, а ще двоє людей зазнали поранень.