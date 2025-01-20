Анализ ситуации демонстрирует парадоксальную картину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Может ли Россия производить Ту-160 и Ту-22МЗ

На данный момент в открытых источниках подтверждается только факт атаки дронов на КАПО, но это уже дает основания задать вопрос: в каком состоянии сейчас находится производство этих самолетов в России?

Россия не способна производить с нуля новые Ту-160 и Ту-22М3. Для сборки "новых" самолетов россияне используют корпуса, созданные еще в советское время и десятилетиями хранившиеся на территории завода. Этот процесс, на "новоязыке" России, называют "воспроизводство".

В 2022–2023 годах из советских корпусов было собрано три бомбардировщика Ту-160М, еще один проходил модернизацию. Однако все четыре самолета, которые могли бы нести до 12 крылатых ракет, до сих пор не приняты на вооружение, хотя их обещали сдать еще в 2023 году. Россия надеется взять их на вооружение хотя бы в 2025. Причиной этого могут быть проблемы с двигателями и бортовым оборудованием. В 2024 году один из этих самолетов использовали только для пропагандистской показухи во время визита Путина на завод.

Положение дел с Ту-22М3 еще сложнее. До 2022 года спутниковые снимки показывали шесть корпусов этих самолетов на открытой площадке завода. С 2012 по 2021 год велись безрезультатные переговоры об их модернизации. В результате максимум два корпуса использовали для роли "доноров запчастей", или для изготовления корпуса модернизированного Ту-22М3М, представленного в 2023 году.

Что касается этих модернизированных Ту-22М3М, то тут на самом деле еще специфичнее – первый самолет этого варианта рашисты выкатили в 2018 году, второй – в марте позапрошлого года, и на этом перечень имеющихся бомбардировщиков этого варианта исчерпывается. Хотя этот факт не мешал руководству КАПО в конце 2023 года заявлять пока нереализованный план по установке штанги дозаправки на все имеющиеся Ту-22М в строю "ВКС РФ".

Казанский авиазавод – одно из крупнейших предприятий российского ВПК, где работает около 8,5 тысяч человек. Удар по этому объекту ставит под угрозу не только производство самолетов, но и общий потенциал российской авиационной промышленности.