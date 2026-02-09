Военный сказал, чем особенна атака на "Капустин Яр", откуда запускают "Орешник"
- Силы обороны Украины ударили по полигону "Капустин Яр" в январе 2026 года. Оттуда запускают ракету "Орешник".
- Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил, почему важно атаковать такие объекты.
Силы обороны Украины в начале февраля ударили по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России, откуда запускают ракету "Орешник". Несомненно, это чрезвычайно сложная операция.
Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук отметил, что это была сложная операция. Качественная разведывательная работа и опыт украинских операторов беспилотников приносит результат.
Читайте также Все попадания точно в цели: чем уникален удар "Фламинго" по "Капустиному Яру"
Почему важно бить по таким целям?
По словам Ткачука, это был показательный удар. Украина ответила на тот террор, который проводит Россия с ракетой "Орешник". Враг хочет запугать всех своими возможностями.
Удары "Орешником" – элемент террора и гибридной войны, которую Россия ведет еще и против европейских партнеров. Они запугивают им. Хотя известно, что поражение от "пустого" "Орешника" без боевой части меньше, чем от крылатых ракет. Очевидно, что враг использует это, чтобы нажать на нас и европейцев,
– сказал Ткачук.
Такие удары по "Капустиному Яру" – ответ Украины на террор со стороны России. Силы обороны демонстрируют врагу, что также могут дотянуться до важных для него объектов.
Обратите внимание! OSINT-аналитики из "КиберБорошно" уже предоставили координаты зданий, которые удалось повредить на полигоне. Они расположены в комплексе предстартовой подготовки баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности.
Удар по "Капустиному Яру"
- 5 февраля стало известно об успешном ударе Сил обороны Украины по полигону "Капустин Яр". В Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию, но не предоставили точных данных, когда именно осуществили атаку. Это было в течение января.
- Потом в Генштабе добавили, что удалось повредить техническое сооружение по обслуживанию баллистических ракет, монтажный корпус и склад материально-технического обеспечения. Также военные рассказали, что во время атаки применили и украинскую ракету "Фламинго".
- Украина неоднократно слышала об этом полигоне, ведь враг запускает с него ракету "Орешник". В ноябре 2024 они демонстративно ударили по Днепру, а в январе 2026 – по Львовской области.
- Силы обороны уже атаковали ранее этот полигон. Так, в 2023 году украинские спецслужбы смогли уничтожить один из комплексов "Орешник". Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.