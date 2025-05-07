2 стены могут не спасти: враг увеличил боевую часть своих дронов

Российские оккупанты ударили по Киеву в ночь на 7 мая. Они усиливают боевую часть "Шахедов", поэтому в любом случае лучше идти в укрытие.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС города Киева Павел Петров. По его словам, оккупанты запустили "Шахеды" и ударили баллистической ракетой по Киеву.

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Какие последствия удара по Киеву

Как рассказал Петров, спасателей привлекли в четырех районах Киева: в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Днепровском. По состоянию на 10 утра удалось завершить все спасательные работы.

В Шевченковском районе зафиксировали попадание в жилую девятиэтажку, где случился пожар на 3 и 5 этажах. К сожалению, там обнаружили тела двух погибших.

В Святошинском районе также было попадание в жилой дом. Огонь распространился с 5 по 9 этажи. Там известно о пяти пострадавших.

В Днепровском районе обнаружили поврежденное перекрытие между 29 и 30 этажами в многоэтажке. В Соломенском районе обломки упали на открытую местность. Там удалось быстро ликвидировать возгорание.

Всего в течение ночи ГСЧС Киева привлекло более 180 спасателей и 40 единиц различной техники.

Лучше идти в укрытие

По словам представителя, иногда люди пренебрегают правилами безопасности и остаются дома. Все-таки значительно безопаснее будет идти в укрытие. Российские оккупанты увеличивают боевую часть "Шахедов". Они становятся все опаснее.

Мы хотим напомнить, чтобы люди все-таки пользовались укрытиями. Вот сегодня было 28 дронов. Враг не только наращивает количество, но и увеличивает боевую часть. Мы сейчас приезжаем на вызовы и видим там попадание в технический этаж пятиэтажки. Так квартира на 5 этаже просто выгорела дотла. И не могу сказать, что тут помогло бы правило двух стен. Все же надо беречь себя и идти в укрытие,

– подчеркнул Петров.

Добавим, российские оккупанты ударили по Киеву 28 "Шахедами" и 1 баллистической ракетой. В результате атаки известно о 2 погибших и 6 пострадавших.