В Киеве в результате атаки разрушен 9-этажный дом: продолжается разбор завалов

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы был разрушен 9-этажный дом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об обвале дома в Киеве?

Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки был разрушен панельный 9 этажный жилой дом в Дарницком районе города, там уничтожены 18 квартир.

Сейчас на месте вражеского удара продолжается спасательно-поисковая операция. По предварительной информации, чрезвычайники спасли из дома 11 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут быть люди,

– добавил Кличко.

По данным медиков, в результате атаки на Киев погиб один человек. Еще 23 жителя города получили ранения, среди них – один ребенок, которого госпитализировали. Сейчас в больницах остаются 14 пострадавших.

Виталий Кличко рассказал о последствиях массированного российского удара

К сожалению, последствия атаки фиксируют также в других районах столицы. В частности, в Оболонском районе обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также есть попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома – там возникло возгорание.

Между тем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом. Кроме этого, сообщают о возгорании гаражей и припаркованного авто.

В Соломенском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, после атаки туда направлялись экстренные службы.

Известно также, что на левом берегу столицы, который ночью был под основным ударом, в результате атаки врага возникли перебои с водоснабжением.

Сколько дронов и ракет применил враг?

В ночь на 14 мая Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, использовав одновременно дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты. Стоит отметить, что новая волна атак началась почти сразу после предыдущего дневного налета, во время которого российские войска запустили около 800 беспилотников.

Главной целью атаки стал Киев.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинские военные зафиксировали 731 воздушную цель – 56 ракет различных типов и 675 беспилотников. Среди использованного вооружения были аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, а также крылатые ракеты Х-101.

Кроме того, Россия массово применила ударные дроны Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

По состоянию на утро силы ПВО, по предварительным данным, обезвредили 693 воздушные цели, среди которых 29 крылатых ракет Х-101, 12 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 652 вражеских беспилотника различных типов.

Кроме Киева, российские войска атаковали и Черниговскую область. В результате удара был поврежден энергетический объект в Черниговском районе, без света остались более 31 тысячи абонентов. В самом же Чернигове также зафиксированы повреждения жилых и административных зданий, есть пострадавшие.