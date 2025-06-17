Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

К теме Мой ребенок со мной прощался, – болезненные воспоминания жительницы уничтоженной Россией 9-этажки в Киеве

Что известно о жертвах и пострадавших в Киеве 17 июня

В ОГП напомнили, что поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева завершена. Впрочем, конструкции еще разбирают.

Всего в Киеве в результате вчерашней ракетно-дроновой атаки России погибли 28 человек. 23 погибших – жители разрушенного подъезда. Более 140 человек получили травмы. Самой старшей погибшей – 91 год, самая молодая жертва – 22-летний парень,

– написали в Офисе генпрокурора.

СМИ приводили данные о парне под завалами, на спасение которого надеялись родители. К сожалению, чуда не произошло – Дмитрий Исаенко погиб.

В МВД заявили, что 5 тел до сих пор не идентифицированы.

Спасатели, полиция, коммунальщики и волонтеры еще работают на местах попаданий. Они разбирают завалы и наводят порядок. Вечером 18 июня в пятиэтажке на Соломенке упал пролет на лестнице между верхними этажами, никто не пострадал.